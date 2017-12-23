تجربة أول عقار لمكافحة تعاطي الحشيش بأمريكا

وكالات:



تجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا، الاختبارات الأولية على الإنسان لعقار AEFO117 الفرنسى الجديد لمكافحة تعاطى وإدمان الحشيش، الذى يستهلكه 4.6 مليون فرنسى بصفة منتظمة ومليون بصفة غير منتظمة، وذلك استعدادًا لطرحه فى الأسواق الفرنسية والأمريكية مطلع 2024.



وكان فريق من الباحثين الفرنسيين فى مركز مراقبة المخدرات والسموم فى فرنسا، برئاسة كل من العالمين بير بيازا، وميشل لوموال قد عكفوا لنحو 30 عامًا لدراسة مدى تأثير الحشيش على المخ، حيث تم التوصل إلى وجود جزىء يعرف باسم بريجنينولون متواجد بتركيزات عالية فى مناطق معينة من الدماغ يحارب آثار تعاطى الحشيش.



وتمكن العالمان فى شركة آليس فارما الفرنسية من تطوير مشتق من جزىء البريجنينولون لمحاربة إدمان الحشيش، حيث لديه القدرة على القضاء على التشابك فى الجهاز العصبى الذى ينشط الحاجة إلى التعاطى.



جدير بالذكر أن هناك شابًا من بين كل أربعة بفرنسا يتعاطى الحشيش حاليًا، ما يجعل فرنسا تحتل المركز الأول فى إدمان الحشيش من بين 35 دولة فى أوروبا.