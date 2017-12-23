بالصور.. ضبط كمية من الدخان الخام بدمياط

news image اقتصاد وأسواق

وزير التعليم العالي: لا قيود على حرية الرأي في ضوء الأعراف والقوانين الجامعية

وكالات: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه سيلتقي برؤساء اتحادات الطلاب بصفة دورية؛ بهدف توصيل أصواتهم إلى السلطة التنفيذية في الدولة، وقال «إن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيمثلون همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه لا قيود على التعبير عن

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image طاقة

انقطاع التيار الكهربائي عن جبل الزيت ورأس غارب بالبحر الأحمر

عمر سالم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقتي جبل الزيت ورأس غارب. وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه فى حوالى الساعة السابعة مساء فصلت الدائرة 1 لخط الزعفرانة / جبل الزيت، والذى يصل جهده 220 كيلو فولت، مما أدى إلى انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت. وأضافت

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

عودة 1046 أسرة نازحة إلى قراهم في جنوب دارفور بالسودان

وكالات: عاد أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنجل طوبايا) التابعة لولاية شمال دارفور طواعية، إلى قراهم بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، وذلك بعد الاستقرار النسبى الذى شهدته المنطقة. وقال معتمد محلية الوحدة، محمد آدم جابر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 1046 أسرة عادوا طوعا إلى 15 قرية بالمحلية

news image نقل وملاحة

بالفيديو...وزيرالنقل: سعر جديد لتذكرة المترو منتصف 2018

حسب عدد المحطات أحمد صبري قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018.  وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو.  وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستك

اقتصاد وأسواق

بالصور.. ضبط كمية من الدخان الخام بدمياط

inner image

كتبت- مها أبوودن

تمكن رجال جمارك الصادر بدمياط برئاسة أوسام العشرى مدير عام جمارك الصادر بدمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان الخام بالمخالفة للقانون.

تم الاشتباه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الرسائل المصدرة فى مشمول البيان الجمركى رقم 17662 تصدير نهائى دمياط باسم شركة أ . أ . ل بعدد 1 حاوية مقاس 40 قدم رقم 6178009 DFSU مصدرة إلى فلسطين ومشمولها عبارة عن 2500 بستلة ورد صناعى.

وبالتفتيش تبين وجود الكمية 240 كيلو جرام من الدخان الخام مخبأة داخل القاعدة الجبس الخاصة بالمشمول.





Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا