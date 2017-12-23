2 جنيه ارتفاعًا بالذهب.. وعيار 21 يسجل 632

عمر سالم

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 ارتفعت لتسجل 632 بدلًا من 630 جنيهًا، أمس.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 541 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 722 جنيهًا، مقابل 720 جنيهًا، وصعدت الأوقية لنحو 1274 دولارًا، بدلًا من 1271 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5060 جنيهًا، مقابل 5038 جنيهًا، أمس.