أسعار الخضار تتراجع بالأسواق واستقرار الفاكهة

بالفيديو...وزيرالنقل: سعر جديد لتذكرة المترو منتصف 2018

السبت 23 ديسمبر 2017 10:23 م

حسب عدد المحطات أحمد صبري قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو. وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستك