السيسي يفتتح المرحلة الثانية من الاستزراع السمكي بالإسماعيلية

نادية صابر:



اتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي المزارع السمكية لافتتاح المرحلة الثانية المشروع البالغة 4440 حوض ومن المقرر الانتهاء من المرحلة النهائية في نهاية 2018.



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجمهورية علي عدد من المشروعات أبرزها مشروع التنقل بين شرق وغرب القناة حيث. افتتح كوبري العائم الشهيد أحمد منسي علي قناة السويس برفقه زوجه الشهيد وابنه ، بجانب اعلان عن فتح كوبري الشهيد أبا نور جرجس بالقنطرة عن طريق الكونفرانس وقد تم بناؤهما في ترسانة بورسعيد البحرية وبمشاركة الشركات التابعة لهيئة القناة.



ويصل الطول الكلي للكوبري الواحد إلى 255.75 متر وعرضه 15متراً وارتفاعه 2.25 متر، فيما تبلغ حمولته 85 طنا، ويسمح الكوبري بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط في الاتجاهين فيما تعبر سيارات النقل الثقيل في اتجاه واحد، كما يسمح بعبور جميع أنواع السفن من خلال فتحة ملاحية عرضها 235 مترًا.



وفقاً للمواصفات الفنية للكوبري، يتم التحكم في عملية فتح وغلق الكوبري آلياً من خلال غرفة تحكم مزودة بكاميرات مراقبة وعدد 2 ماكينة و2 رفاص، كما تعمل أبواب الكوبري عند المدخلين بأجهزة هيدروليكية تُمكن من رفع وخفض الأبواب، وقد خضع الكوبري لإشراف هيئة الإشراف الدولية.



ومن جانبه أعلن الفريق مهآب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية .عن تحقيق القناة عائدات خلال ديسمبر الجاري زيادة بلغت 5.8% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي مصاحبة بزيادة في إعداد السفن المارة بنحو 12.2% و7.1% في الحمولات الصافية



وقال مميش إن القناة حققت إنجازا تاريخيا في التاسع من الشهر الجاري بعبور 74سفينة الحمولات قياسية بلغت 5.2 مليون طن، مشيرا إلي أن تلك الزيادة تعكس النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية موضحا أن الهيئة الاقتصادية تسعي بالتعاون مع وزارة الأستثمار إلي الترويج للمشر وعات الصناعية للمنطقة في دول العالم حيث تم.مؤخرا توقيع 6 عقود توفر مئات الالاف من فرص العمل والاستثمارات تصل إلي 40 مليار دولار علي حد قوله



كما تفقد السيسي السفينة فاضل " التابعة لشركة التمساح – أحد كيانات هيئة قناة السويس – وهي أحدث سفينة خدمات بترولية وتعد السفينة أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط.



وقامت شركة CSSC ببناء "فاضل" ويبلغ طول السفينة 90 مترًا وعرضها 18.8 متر وحمولتها الكلية 4744 طناً ومجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طنا ويعمل بخاصية AHC، ما يسمح بحمل أثقال تصل إلي 40 طنا وتثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر، وتتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل، وكذلك تحتوي علي مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو.



واحتفل الرئيس في مستهل زيارته الاسماعيلية اليوم مع العاملين بأنفاق الإسماعيلية بوصول ماكينتين "تحيا مصر" إلي موقع مخرج النفقين الجنوبي والشمالي بشرق قناة السويس، مرورا أسفل المجرى الرئيسي لقناة السويس والمجرى الجديد بعمق 40 مترًا عن سطح الأرض.



ليعلن بذلك انتهاء اعمال حفر بنسبة 100% في المدخلين الشمالي والجنوبي لنفق قناة السويس للسيارات بالإسماعيلية، تمهيدًا لأعمال التجهيزات النهائية وتوصيل كابلات المرافق ليكون جاهزاً للافتتاح والتشغيل في 30 يونيو المقبل، ورافق الرئيس كبار رجال الدولة ووزراء التخطيط والنقل والاستثمار والدفاع.