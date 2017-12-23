السيسي يفتتح المرحلة الثانية من الاستزراع السمكي بالإسماعيلية

news image اقتصاد وأسواق

وزير التعليم العالي: لا قيود على حرية الرأي في ضوء الأعراف والقوانين الجامعية

وكالات: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه سيلتقي برؤساء اتحادات الطلاب بصفة دورية؛ بهدف توصيل أصواتهم إلى السلطة التنفيذية في الدولة، وقال «إن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيمثلون همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه لا قيود على التعبير عن

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image طاقة

انقطاع التيار الكهربائي عن جبل الزيت ورأس غارب بالبحر الأحمر

عمر سالم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقتي جبل الزيت ورأس غارب. وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه فى حوالى الساعة السابعة مساء فصلت الدائرة 1 لخط الزعفرانة / جبل الزيت، والذى يصل جهده 220 كيلو فولت، مما أدى إلى انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت. وأضافت

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

عودة 1046 أسرة نازحة إلى قراهم في جنوب دارفور بالسودان

وكالات: عاد أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنجل طوبايا) التابعة لولاية شمال دارفور طواعية، إلى قراهم بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، وذلك بعد الاستقرار النسبى الذى شهدته المنطقة. وقال معتمد محلية الوحدة، محمد آدم جابر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 1046 أسرة عادوا طوعا إلى 15 قرية بالمحلية

news image نقل وملاحة

بالفيديو...وزيرالنقل: سعر جديد لتذكرة المترو منتصف 2018

حسب عدد المحطات أحمد صبري قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018.  وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو.  وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستك

اقتصاد وأسواق

السيسي يفتتح المرحلة الثانية من الاستزراع السمكي بالإسماعيلية

inner image

نادية صابر:

اتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي المزارع السمكية لافتتاح المرحلة الثانية المشروع البالغة 4440 حوض ومن المقرر الانتهاء من المرحلة النهائية في نهاية 2018.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجمهورية علي عدد من المشروعات أبرزها مشروع التنقل بين شرق وغرب القناة حيث. افتتح كوبري العائم  الشهيد  أحمد منسي  علي قناة السويس برفقه زوجه  الشهيد وابنه  ، بجانب اعلان عن  فتح كوبري الشهيد أبا نور جرجس بالقنطرة عن طريق الكونفرانس وقد تم بناؤهما في ترسانة بورسعيد البحرية وبمشاركة الشركات التابعة لهيئة القناة.
 
ويصل الطول الكلي للكوبري الواحد إلى 255.75 متر وعرضه 15متراً وارتفاعه 2.25 متر، فيما تبلغ حمولته 85 طنا، ويسمح الكوبري بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط في الاتجاهين فيما تعبر سيارات النقل الثقيل في اتجاه واحد، كما يسمح بعبور جميع أنواع السفن من خلال فتحة ملاحية عرضها 235 مترًا.

وفقاً للمواصفات الفنية للكوبري، يتم التحكم في عملية فتح وغلق الكوبري آلياً من خلال غرفة تحكم مزودة بكاميرات مراقبة وعدد 2 ماكينة و2 رفاص، كما تعمل أبواب الكوبري عند المدخلين بأجهزة هيدروليكية تُمكن من رفع وخفض الأبواب، وقد خضع الكوبري لإشراف هيئة الإشراف الدولية. 

ومن جانبه أعلن الفريق مهآب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية .عن تحقيق القناة عائدات خلال ديسمبر الجاري زيادة بلغت 5.8% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي مصاحبة بزيادة في إعداد السفن المارة بنحو 12.2% و7.1% في الحمولات الصافية 

وقال مميش إن القناة حققت إنجازا تاريخيا في التاسع من الشهر الجاري بعبور 74سفينة الحمولات قياسية بلغت 5.2 مليون طن، مشيرا إلي أن تلك الزيادة تعكس النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية موضحا أن الهيئة الاقتصادية تسعي بالتعاون مع وزارة الأستثمار إلي الترويج للمشر وعات الصناعية للمنطقة في دول العالم حيث تم.مؤخرا توقيع 6 عقود توفر مئات الالاف من فرص العمل والاستثمارات تصل إلي 40 مليار دولار علي حد قوله

كما تفقد السيسي السفينة فاضل " التابعة لشركة التمساح – أحد كيانات هيئة قناة السويس – وهي أحدث سفينة خدمات بترولية وتعد السفينة أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات بالشرق الأوسط.

وقامت شركة CSSC  ببناء "فاضل" ويبلغ طول السفينة 90 مترًا وعرضها 18.8 متر وحمولتها الكلية 4744 طناً ومجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طنا ويعمل بخاصية AHC، ما يسمح بحمل أثقال تصل إلي 40 طنا وتثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر، وتتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل، وكذلك تحتوي علي مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو.

واحتفل الرئيس في مستهل زيارته الاسماعيلية اليوم مع العاملين بأنفاق الإسماعيلية بوصول ماكينتين "تحيا مصر" إلي موقع مخرج النفقين الجنوبي والشمالي بشرق قناة السويس، مرورا أسفل  المجرى الرئيسي لقناة السويس والمجرى الجديد بعمق 40 مترًا عن سطح الأرض.

ليعلن بذلك انتهاء اعمال حفر  بنسبة  100%  في  المدخلين الشمالي والجنوبي  لنفق قناة السويس  للسيارات  بالإسماعيلية، تمهيدًا لأعمال  التجهيزات النهائية وتوصيل كابلات المرافق ليكون جاهزاً للافتتاح والتشغيل في 30 يونيو المقبل، ورافق الرئيس كبار رجال الدولة ووزراء التخطيط والنقل والاستثمار والدفاع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا