إي سى إس تنهي الأعمال الميكانيكية لمستشفى شفاء الأورمان

وكالات:
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه سيلتقي برؤساء اتحادات الطلاب بصفة دورية؛ بهدف توصيل أصواتهم إلى السلطة التنفيذية في الدولة، وقال «إن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيمثلون همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه لا قيود على التعبير عن
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقتي جبل الزيت ورأس غارب.
وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه فى حوالى الساعة السابعة مساء فصلت الدائرة 1 لخط الزعفرانة / جبل الزيت، والذى يصل جهده 220 كيلو فولت، مما أدى إلى انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت.
وأضافت
وكالات:
عاد أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنجل طوبايا) التابعة لولاية شمال دارفور طواعية، إلى قراهم بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، وذلك بعد الاستقرار النسبى الذى شهدته المنطقة.
وقال معتمد محلية الوحدة، محمد آدم جابر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 1046 أسرة عادوا طوعا إلى 15 قرية بالمحلية
حسب عدد المحطات
أحمد صبري
قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018.
وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو.
وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستك