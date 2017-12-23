news image اقتصاد وأسواق

وزير التعليم العالي: لا قيود على حرية الرأي في ضوء الأعراف والقوانين الجامعية

وكالات: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه سيلتقي برؤساء اتحادات الطلاب بصفة دورية؛ بهدف توصيل أصواتهم إلى السلطة التنفيذية في الدولة، وقال «إن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيمثلون همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه لا قيود على التعبير عن

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news image طاقة

انقطاع التيار الكهربائي عن جبل الزيت ورأس غارب بالبحر الأحمر

عمر سالم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقتي جبل الزيت ورأس غارب. وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه فى حوالى الساعة السابعة مساء فصلت الدائرة 1 لخط الزعفرانة / جبل الزيت، والذى يصل جهده 220 كيلو فولت، مما أدى إلى انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت. وأضافت

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news image سيـــاســة

عودة 1046 أسرة نازحة إلى قراهم في جنوب دارفور بالسودان

وكالات: عاد أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنجل طوبايا) التابعة لولاية شمال دارفور طواعية، إلى قراهم بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، وذلك بعد الاستقرار النسبى الذى شهدته المنطقة. وقال معتمد محلية الوحدة، محمد آدم جابر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 1046 أسرة عادوا طوعا إلى 15 قرية بالمحلية

news image نقل وملاحة

بالفيديو...وزيرالنقل: سعر جديد لتذكرة المترو منتصف 2018

حسب عدد المحطات أحمد صبري قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018.  وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو.  وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستك

اقتصاد وأسواق

إي سى إس تنهي الأعمال الميكانيكية لمستشفى شفاء الأورمان

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المال خاص

أعلنت شركة إي سى إس للمقاولات والطاقة عن قرب انتهاء تنفيذها للأعمال الميكانيكية لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.

وأكد المهندس أسامة جنيدي رئيس مجلس إدارة شركة ECS ، أن الصرح الطبي الكبير تم العمل به طبقا لاحدث النظم فى العالم تحت اشراف استشارى الأعمال الكهروميكانيكية  للمشروع "مجموعة شاكر الاستشارية" مشيرا الى ان المشروع يتميز بتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية مشيرا الى الدور الكبير لمحافظ الأقصر السيد  محمد بدر ورئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان المهندس حسام قباني ورئيس مجلس الأمناء السيد حسين شكري 

وتقام مستشفى شفاء-الاورمان بمدينة الاقصر على مساحة 15 الف متر مربع  وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع أكثر من 150 مليون جنيه, ويستفيد من  خدمات الصرح الطبي الكبير 6 محافظات فى صعيد مصر وتضم اسوان والاقصر وقنا والبحر الاحمر وسوهاج والوادي الجديد.

وتبلغ تكلفه تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع 130 مليون جنيه، وذلك لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تيسير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وبرامج للتوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل رفع نسب الشفاء.

وتعد المرحلة الثانية للمستشفى هي المرحلة الأخيرة التي يتم تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي وتضم 4 غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرًا، ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوي تضم 5 أسرة ووحدة إفاقة، وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 أسرة وجهاز أشعة فلوروسكوبى "PET CT" وجهاز أشعة بوزيترونى ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

وجرى تحضير المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام، وتخدم كبداية سكان ٦ محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ نحو 11 مليون نسمة، وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ نحو 12 ألف حالة جديدة سنويًا، مع الحالات التي يتم اكتشافها من قبل.

وأكد جنيدي تقديره لكل الشركات  والعاملين والخبرات  التي ساهمت في إنهاء العمل بالمستشفى في وقت قياسي وبمواصفات عالمية.

وأوضح أن الالتزام بتوفير أعلى  معايير الجودة والامان والاتقان وسرعة التنفيذ كان الهدف الأول في جميع مراحل الإنشاء ايمانا بضرورة تقديم كافة الإمكانيات لدي الشركات المشاركة لتنفيذ صرح عالمي يؤكد على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى  والاهم انه ايمان راسخ بضرورة المشاركة المجتمعية ومساهمة في تخفيف المعاناة عن المرضي  بتوفير اعلى  مستوي من الرعاية الصحية  المتخصصة والمتكاملة بالمجان.
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