news image اقتصاد وأسواق

وزير التعليم العالي: لا قيود على حرية الرأي في ضوء الأعراف والقوانين الجامعية

وكالات: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنه سيلتقي برؤساء اتحادات الطلاب بصفة دورية؛ بهدف توصيل أصواتهم إلى السلطة التنفيذية في الدولة، وقال «إن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيمثلون همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه لا قيود على التعبير عن

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news image طاقة

انقطاع التيار الكهربائي عن جبل الزيت ورأس غارب بالبحر الأحمر

عمر سالم أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقتي جبل الزيت ورأس غارب. وأوضحت الوزارة فى بيان عاجل أنه فى حوالى الساعة السابعة مساء فصلت الدائرة 1 لخط الزعفرانة / جبل الزيت، والذى يصل جهده 220 كيلو فولت، مما أدى إلى انقطاع التيار عن رأس غارب وجبل الزيت. وأضافت

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news image سيـــاســة

عودة 1046 أسرة نازحة إلى قراهم في جنوب دارفور بالسودان

وكالات: عاد أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنجل طوبايا) التابعة لولاية شمال دارفور طواعية، إلى قراهم بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، وذلك بعد الاستقرار النسبى الذى شهدته المنطقة. وقال معتمد محلية الوحدة، محمد آدم جابر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 1046 أسرة عادوا طوعا إلى 15 قرية بالمحلية

news image نقل وملاحة

بالفيديو...وزيرالنقل: سعر جديد لتذكرة المترو منتصف 2018

حسب عدد المحطات أحمد صبري قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018.  وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو.  وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستك

اقتصاد وأسواق

السعودية تطالب الوليد بدفع 6 مليارات دولار للحصول على حريته

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خالد بدر الدين:

يواجه الأمير الوليد بن طلال المعتقل منذ بداية نوفمبر الماضى ضمن حملة على الفساد توقدها المملكة ضد أمراء ورجال أعمال أثرياء طلبا من السلطات السعودية تغرمه بدفع 6 مليارات دولار على الأقل مقابل إطلاق سراحه. 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المبلغ المطلوب من الأمير الوليد هو الأعلى من بين الذين تم القبض عليهم كما أكدت مصادر سعودية على دراية بهذا الموضوع ولكنها رفضت الإعلان عن أسمائها.

والأمير الوليد الذى يبلغ من العمر 62 عاما يحتل المركز 57 على أثرياء العالم، حيث تقدر ثروته بحوالى 18 مليار دولار تبعا لمؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، كما أنه مشهر على مستوى العالم باستثماراته فى شركات وبنوك عالمية منها سيتى جروب وأبل وتويتر.

ويتفاوض الأمير الوليد مع حكومة السعودية لكى تقبل حصة من شركته المملكة القابضة المدرجة فى بورصة الرياض والتى تبلغ قيمتها السوقية 9 مليارات دولار مقابل الحصول على حريته.

وكان  الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أكد لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الغالبية العظمى من حوالي 200 من رجال الأعمال والمسؤولين الخاضعين لتحقيق واسع في الفساد يوافقون على تسويات يسلمون بموجبها أصولا إلى الحكومة وإنه يوجد  خبراء مهمتهم ضمان عدم إشهار إفلاس أي نشاط خلال حملة التطهير من الفساد.

ونقلت الصحيفة عن الأمير محمد قوله إنه بمجرد رؤية المعتقلين للملفات  التى تؤكد فساد أعمالهم فإن حوالي 95 % منهم وافقوا على تسوية مع الحكومة وهذا  يعني التوقيع على التنازل عن مبالغ نقدية أو أسهم في شركات للخزانة العامة وسيتمكن حوالى 1% من إثبات طهارة أيديهم وتسقط قضيتهم توا غير أن هناك حوالي 4 % يرون إنهم شرفاء ويريدون مع محاميهم الذهاب للقضاء.

وكرر ولي العهد تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الحكومة قد تتمكن في النهاية من استعادة أموال غير مشروعة تقدر بحوالى 100 مليار دولار من خلال تسويات بعد  تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي مما أثار قلقا من أن تلحق الحملة ضررا بالاقتصاد و لكن الحكومة أكدت أن شركات رجال الأعمال الموقوفين ستستمر في العمل كالمعتاد.

وذكرت وكالة رويترز إن حكومة المملكة أعلنت منذ أسبوعين إنها استجوبت 208 أشخاص في الحملة وأطلقت سراح 7 دون توجيه اتهامات  ويعتقد أن عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال محتجزون في فندق ريتز كارلتون الفاخر للتحقيق معهم.

ووصف بن سلمان التلميحات بأن الحملة تهدف لتعزيز سلطته السياسية بأنها سخيفة مشيرا إلى أن الشخصيات البارزة المحتجزة في ريتز كارلتون سبق وأن أعلنت بالفعل مبايعتها له ومساندتها لإصلاحاته  وإن معظم الأسرة الحاكمة تؤيده وإنه وفقا للقانون السعودي فإن النائب العام مستقل ولا يمكن للحكومة التدخل في عمله غير أن الملك أن يقيله و لكنه هو الذي يقود هذه التحقيقات وأن من يثبت عليه تهم الفساد فلن يفلت من العدالة.
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