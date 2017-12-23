أسباب فشل جلسات تفتيت الدهون.. تعرف عليها

ياسمين فواز:



تلجأ الكثير من السيدات إلى إجراء جلسات تفتييت الدهون والتخلص من الترهلات التي تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن الولادة أكثر من مرة، ولكن تشكو بعضهن من ان هذه الجلسات لا تؤتي ثمارها المرجوة، ويظل قياس الجسم ثابت دون اي نتيجة ملموسة.



من جانبها أكدت ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، ان هناك مجموعة من الأخطاء التي تقع فيها السيدات وبالتالي لا تحقق جلسات الكافتشين الهدف منها وهو تفتيت الدهون. وأشارت الي أنه قبل الجلسة يراعى عمل تنظيف للجسم والتخلص من السموم بداخله من خلال زيادة كمية الماء الذي يتم تناوله والتقليل من الأملاح قبل وبعد الجلسة، مشددة علي ضرورة التركيز على تناول مشروبات من الأعشاب كالينسون والنعناع والكرفس والبقدونس والبردقوش ويكون ذلك قبل وبعد الجلسة. وأوضحت استشاري التغذية والتجميل إلى ضرورة تناول 3 لتر ماء بشكل يومي على الأقل، أما وقت الجلسة فيتم تناول نصف لتر ماء سواء كان ذلك قبل الجلسة أو بعدها، وشددت على ضرورة ممارسة اي نوع من الحركة او الرياضة بعد الجلسة مباشرة للتخلص من الدهون المفتتة.



ونصحت ولاء أبو الحجاج بأخذ دش ساخن بعد الجلسة مع القيام بتدليك المناطق، التي أجرى عليها تفتتيت للدهون، بالليفة بقوة، منوهة إلي أن هناك أطعمة ممنوع تناولها خلال فترة جلسات الكافتشين، ومن أبرزها النشويات بجميع أنواعها، حيث يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة النشوية لمدة 3 ساعات بعد إجراء الجلسة، للسيدات اللاتي يمارسن أي نوع من الدايت، أما لغير ممارسي أي نظام غذائي فينصح بالامتناع عن النشويات لمدة يومين من نتيجة أول جلسة لمقارنة النتائج.