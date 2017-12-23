أسباب فشل جلسات تفتيت الدهون.. تعرف عليها

عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: -
يتم تنفيذ الم
عمر سالم:
أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس.
تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت
رجب عزالدين
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية.
وبلغ متوسط س
سمر السيد
قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم