أسباب فشل جلسات تفتيت الدهون.. تعرف عليها

news image طاقة

تعرف على الأماكن التى ستطبق عليها العدادات الذكية لأول مرة

عمر سالم  أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.  وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: -  يتم تنفيذ الم

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17.65 17.75 بنك الإسكندرية
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news image طاقة

ABB مصر تتبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة كهرباء بمستشفى الدمرداش

   عمر سالم: أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس. تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت

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السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

أوراسكوم للاتصالات تبيع 7% من بلتون وحصتها تتراجع إلى 70%

رجب عزالدين أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية. وبلغ متوسط س

news image استثمار

البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

سمر السيد قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره  يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم

لايف

أسباب فشل جلسات تفتيت الدهون.. تعرف عليها

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ياسمين فواز:

تلجأ الكثير من السيدات إلى إجراء جلسات تفتييت الدهون والتخلص من الترهلات التي تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن الولادة أكثر من مرة، ولكن تشكو بعضهن من ان هذه الجلسات لا تؤتي ثمارها المرجوة، ويظل قياس الجسم ثابت دون اي نتيجة ملموسة.

من جانبها أكدت ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، ان هناك مجموعة من الأخطاء التي تقع فيها السيدات وبالتالي لا تحقق جلسات الكافتشين الهدف منها وهو تفتيت الدهون. وأشارت الي أنه قبل الجلسة يراعى عمل تنظيف للجسم والتخلص من السموم بداخله من خلال زيادة كمية الماء الذي يتم تناوله والتقليل من الأملاح قبل وبعد الجلسة، مشددة علي ضرورة التركيز على تناول مشروبات من الأعشاب كالينسون والنعناع والكرفس والبقدونس والبردقوش ويكون ذلك قبل وبعد الجلسة. وأوضحت استشاري التغذية والتجميل إلى ضرورة تناول 3 لتر ماء بشكل يومي على الأقل، أما وقت الجلسة فيتم تناول نصف لتر ماء سواء كان ذلك قبل الجلسة أو بعدها، وشددت على ضرورة ممارسة اي نوع من الحركة او الرياضة بعد الجلسة مباشرة للتخلص من الدهون المفتتة.

ونصحت ولاء أبو الحجاج بأخذ دش ساخن بعد الجلسة مع القيام بتدليك المناطق، التي أجرى عليها تفتتيت للدهون، بالليفة بقوة، منوهة إلي أن هناك أطعمة ممنوع تناولها خلال فترة جلسات الكافتشين، ومن أبرزها النشويات بجميع أنواعها، حيث يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة النشوية لمدة 3 ساعات بعد إجراء الجلسة، للسيدات اللاتي يمارسن أي نوع من الدايت، أما لغير ممارسي أي نظام غذائي فينصح بالامتناع عن النشويات لمدة يومين من نتيجة أول جلسة لمقارنة النتائج.
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