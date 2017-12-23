نصائح مفيدة لاختيار ملابس الشتاء

news image طاقة

تعرف على الأماكن التى ستطبق عليها العدادات الذكية لأول مرة

عمر سالم  أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.  وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: -  يتم تنفيذ الم

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image طاقة

ABB مصر تتبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة كهرباء بمستشفى الدمرداش

   عمر سالم: أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس. تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

أوراسكوم للاتصالات تبيع 7% من بلتون وحصتها تتراجع إلى 70%

رجب عزالدين أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية. وبلغ متوسط س

news image استثمار

البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

سمر السيد قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره  يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم

لايف

نصائح مفيدة لاختيار ملابس الشتاء

inner image

ياسمين فواز:

قدم مصمم الأزياء، أحمد عبد الفتاح، مجموعة من النصائح المفيدة لاختيار جيد خاصة لملابس المحجبات في فصل الشتاء.

وقال المصمم إن موديلات الشتاء يفضل أن تكون كلاسيكية حتى تحتفظ بقيمتها ولا تذهب موضتها، خاصة أنها سوف تخزن للعام القادم، فدائما ملابس الشتاء تعيش لأعوام كثيرة، إضافة إلي الموديلات التي تحتوي على الأزرار وقطع الحلي التي يجب التأكد أنها قابلة للنزع عند التنظيف حتى لا تفسد من الماء.

وأوضح أن الموديلات الصوف أو التريكو يجب أن تكون ذات مقاس مناسب حتى لا نضطر إلى مط الخيوط عند ارتدائها، ومع الوقت يفسد الموديل، مشيرا إلى أنه ينصح في الموديلات التي يدخل في تصميمها الجلد الصناعي أن تكون قليلة فهو معرض للتلف السريع في حالة عدم الحفظ الصحيح.

وشدد على ضرورة تنوع ألوان الموديلات الأساسية مثل "الجاكيت، القميص، البنطلون"، حتى تتماشى مع أغلب الموديلات الأخرى دون أن تفسد أو يذهب لونها.

وأكد مصمم الأزياء، أن شهور الشتاء قليلة، لهذا يجب على الفتاة عند شراء الملابس التأني في الاختيار لاقتناء الأفضل من بين الموديلات الكثيرة المعروضة في الأسواق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا