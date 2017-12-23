نصائح مفيدة لاختيار ملابس الشتاء

ياسمين فواز:



قدم مصمم الأزياء، أحمد عبد الفتاح، مجموعة من النصائح المفيدة لاختيار جيد خاصة لملابس المحجبات في فصل الشتاء.



وقال المصمم إن موديلات الشتاء يفضل أن تكون كلاسيكية حتى تحتفظ بقيمتها ولا تذهب موضتها، خاصة أنها سوف تخزن للعام القادم، فدائما ملابس الشتاء تعيش لأعوام كثيرة، إضافة إلي الموديلات التي تحتوي على الأزرار وقطع الحلي التي يجب التأكد أنها قابلة للنزع عند التنظيف حتى لا تفسد من الماء.



وأوضح أن الموديلات الصوف أو التريكو يجب أن تكون ذات مقاس مناسب حتى لا نضطر إلى مط الخيوط عند ارتدائها، ومع الوقت يفسد الموديل، مشيرا إلى أنه ينصح في الموديلات التي يدخل في تصميمها الجلد الصناعي أن تكون قليلة فهو معرض للتلف السريع في حالة عدم الحفظ الصحيح.



وشدد على ضرورة تنوع ألوان الموديلات الأساسية مثل "الجاكيت، القميص، البنطلون"، حتى تتماشى مع أغلب الموديلات الأخرى دون أن تفسد أو يذهب لونها.



وأكد مصمم الأزياء، أن شهور الشتاء قليلة، لهذا يجب على الفتاة عند شراء الملابس التأني في الاختيار لاقتناء الأفضل من بين الموديلات الكثيرة المعروضة في الأسواق.