درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 ديسمبر

news image طاقة

تعرف على الأماكن التى ستطبق عليها العدادات الذكية لأول مرة

عمر سالم  أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.  وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: -  يتم تنفيذ الم

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17.65 17.75 بنك الإسكندرية
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news image طاقة

ABB مصر تتبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة كهرباء بمستشفى الدمرداش

   عمر سالم: أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس. تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت

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السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

أوراسكوم للاتصالات تبيع 7% من بلتون وحصتها تتراجع إلى 70%

رجب عزالدين أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية. وبلغ متوسط س

news image استثمار

البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

سمر السيد قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره  يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم

لايف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 ديسمبر

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متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث، اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة شمالاً ليسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غربًا فى نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالاً تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه تكون ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 18         24

وسط الدلتا 17               23

الإسكندرية 16  20

بلطيم 18            22

مطروح 15         18

السلوم 12         17

سيوة 12 17

بورسعيد 18     23

دمياط 17          23

العريش 12        26

رفح 11 25

الإسماعيلية 17   25

السويس 16       25

رأس سدر 18     25

نخل 08               28

نويبع 18             23

طابا 16                24

كاترين 12           24

الطور 17            25

شرم الشيخ 17                26

الغردقة 16        26

مرسى علم 18  27

الفيوم 14           24

بنى سويف 13  24

المنيا 14               24

أسيوط 12         25

سوهاج 13         26

قنا 14  28

الأقصر 14          29

أسوان 18           31

أبوسمبل 20      29

الوادى الجديد 16          29

شلاتين 20          27

أبو رماد 21        26

رأس حدربة 21 26

حلايب 22           25
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