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تعرف على الأماكن التى ستطبق عليها العدادات الذكية لأول مرة

عمر سالم  أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.  وتنشر المال الأماكن التى سيتم تركيب العدادات بها كمرحلة أولى: -  يتم تنفيذ الم

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news image طاقة

ABB مصر تتبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة كهرباء بمستشفى الدمرداش

   عمر سالم: أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس. تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
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أوراسكوم للاتصالات تبيع 7% من بلتون وحصتها تتراجع إلى 70%

رجب عزالدين أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية. وبلغ متوسط س

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البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

سمر السيد قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره  يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم

لايف

ترامب أقل رؤساء أمريكا عقدًا للمؤتمرات الصحفية

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وكالات:

قالت صحيفة «يو إس إيه توداي»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعقد غير مؤتمر صحفي رسمي وحيد في عامه الأول في منصبه- أقلّ بكثير من أي من أسلافه المعاصرين.

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الصحفي الوحيد الذي عقده ترامب كان في الـ16 من فبراير الماضي.

وقارنت (يو إس أيه توداي) بين ترامب وسابقيه في هذا الصدد، مشيرة إلى أن باراك أوباما عقد 7 مؤتمرات صحفية رسمية في عامه الأول في منصب الرئاسة، فيما عقد جورج بوش الإبن 4 مؤتمرات صحفية في نفس الفترة، أما بيل كلينتون فقد عقد 11 مؤتمرا صحفيا في الفترة ذاتها، كما عقد جورج بوش الأب 27 مؤتمرا صحفيا، ورونالد ريجان عقد 6 مؤتمرات صحفية، أما جيمي كارتر فقد عقدد 22 مؤتمرا صحفيا في نفس الفترة (العام الأول في المنصب).

ونبهت الصحيفة إلى أن هذا لا يعني أن ترامب لم يخاطب الصحافة سوى مرة واحدة؛ إنما هو يجيب على أسئلة من جانب المندوبين المتابعين لتحركاته؛ وهذا يختلف عن عقْد مؤتمر صحفي رسميّ من شأنه أن يتيح الفرصة لقطاع أعرض من المؤسسات الصحفية لكي توجه أسئلة إلى الرئيس.

علاوة على ذلك، لفتت (يو إس أيه توداي) إلى أن ترامب هو الرئيس الأمريكي الأول على مدى 15 سنة الذي لم يعقد مؤتمرا صحفيا ختاميا للعام والذي عادة ما يستخدمه الرؤساء كمنصة لإعلان إنجازاتهم الرئيسية على مدار العام.
دونالد ترامب
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