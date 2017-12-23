ترامب أقل رؤساء أمريكا عقدًا للمؤتمرات الصحفية

وكالات:





قالت صحيفة «يو إس إيه توداي»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعقد غير مؤتمر صحفي رسمي وحيد في عامه الأول في منصبه- أقلّ بكثير من أي من أسلافه المعاصرين.





وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الصحفي الوحيد الذي عقده ترامب كان في الـ16 من فبراير الماضي.





وقارنت (يو إس أيه توداي) بين ترامب وسابقيه في هذا الصدد، مشيرة إلى أن باراك أوباما عقد 7 مؤتمرات صحفية رسمية في عامه الأول في منصب الرئاسة، فيما عقد جورج بوش الإبن 4 مؤتمرات صحفية في نفس الفترة، أما بيل كلينتون فقد عقد 11 مؤتمرا صحفيا في الفترة ذاتها، كما عقد جورج بوش الأب 27 مؤتمرا صحفيا، ورونالد ريجان عقد 6 مؤتمرات صحفية، أما جيمي كارتر فقد عقدد 22 مؤتمرا صحفيا في نفس الفترة (العام الأول في المنصب).





ونبهت الصحيفة إلى أن هذا لا يعني أن ترامب لم يخاطب الصحافة سوى مرة واحدة؛ إنما هو يجيب على أسئلة من جانب المندوبين المتابعين لتحركاته؛ وهذا يختلف عن عقْد مؤتمر صحفي رسميّ من شأنه أن يتيح الفرصة لقطاع أعرض من المؤسسات الصحفية لكي توجه أسئلة إلى الرئيس.



