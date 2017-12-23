مسؤول يكشف سبب منع التونسيات من السفر إلى أبوظبي

news image سيـــاســة

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

2 جنيه انخفاضًا بالذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها للجرام

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس. وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج

اسعار السلع
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السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

اعتقال 200 متظاهر في طهران

متابعات أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب  ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".  وأشار&

news image سيـــاســة

أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء

متابعات قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق

أسواق عربية

مسؤول يكشف سبب منع التونسيات من السفر إلى أبوظبي

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وكالات:

أفادت وكالة أنباء تونس، بأن الشركة الإماراتية تراجعت عن قرارها بمنع التونسيات من السفر، حيث قررت السماح لكل التونسيات المتجهات إلى الإمارات سواء مع عائلاتهن أو بمفردهن بالسفر على متن طائراتها.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشركة «يمكنها أن تؤكد أنه في رحلتنا الجمعة 22 ديسمبر، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة شريطة أن لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات العربية، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة».
قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس، سالم عيسى القطام الزعابي، خلال لقائه بكاتب الدولة لدى وزير الخارجية حاتم الفرجاني، مساء الجمعة، إن قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات وعبرها كان قرارا ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية.

وأضاف الزعابي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، أنه تم رفع القرار وتمكين كل المسافرات من المغادرة.

وكانت مكاتب التسجيل بمطار قرطاج الدولي قد تلقت تعليمات- في وقت سابق- تقضي بعدم قبول سفر أي امرأة تونسية إلى الإمارات، وأثار هذا الإجراء سخطا شديدا في صفوف المسافرات.

وتم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت برفقة زوجها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور.

وساد أمام مكتب التسجيل التابع للناقلة الإمارتية حالة من الفوضى وتوترت الأجواء في صفوف المسافرات في ظل غياب أي معلومات بشأن أسباب المنع.

وأكد مساعد رئيس الرحلة أنه تلقى تعليمات، عن طريق رسالة إلكترونية، تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات والتي تشمل أيضا رحلات العبور.
تونس
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