مسؤول يكشف سبب منع التونسيات من السفر إلى أبوظبي

وكالات:





أفادت وكالة أنباء تونس، بأن الشركة الإماراتية تراجعت عن قرارها بمنع التونسيات من السفر، حيث قررت السماح لكل التونسيات المتجهات إلى الإمارات سواء مع عائلاتهن أو بمفردهن بالسفر على متن طائراتها.





وقال متحدث باسم طيران الإمارات في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشركة «يمكنها أن تؤكد أنه في رحلتنا الجمعة 22 ديسمبر، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة شريطة أن لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات العربية، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة».







قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس، سالم عيسى القطام الزعابي، خلال لقائه بكاتب الدولة لدى وزير الخارجية حاتم الفرجاني، مساء الجمعة، إن قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات وعبرها كان قرارا ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية.





وأضاف الزعابي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، أنه تم رفع القرار وتمكين كل المسافرات من المغادرة.





وكانت مكاتب التسجيل بمطار قرطاج الدولي قد تلقت تعليمات- في وقت سابق- تقضي بعدم قبول سفر أي امرأة تونسية إلى الإمارات، وأثار هذا الإجراء سخطا شديدا في صفوف المسافرات.





وتم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت برفقة زوجها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور.





وساد أمام مكتب التسجيل التابع للناقلة الإمارتية حالة من الفوضى وتوترت الأجواء في صفوف المسافرات في ظل غياب أي معلومات بشأن أسباب المنع.



