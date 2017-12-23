الحوثي تنفي مقتل اللواء يوسف المداني

news image سيـــاســة

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

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17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

2 جنيه انخفاضًا بالذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها للجرام

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس. وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

اعتقال 200 متظاهر في طهران

متابعات أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب  ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".  وأشار&

news image سيـــاســة

أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء

متابعات قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق

أسواق عربية

الحوثي تنفي مقتل اللواء يوسف المداني

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وكالات: 

نفت جماعة الحوثي مقتل اللواء يوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قواتها بمواجهات مع قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال «رئيس اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة أنصار الله محمد على الحوثي، في تغريدة على «تويتر»، الجمعة 22 ديسمبر: لا صحة لما يروج له من أن الشهيد هو الاخ العزيز ابو حسين المداني قائد المنطقة الخامسة.

واتهم الحوثي إعلام التحالف بمحاولة البحث عن انتصار وهمي لرفع معنويات من وصفهم بالمحاصرين في مديرية الخوخة.

وحمّل على الحوثي دول التحالف مسؤولية سلامة من ظهرت صورته في تسجيل على أنه اللواء يوسف المداني، داعياً الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التأكد من سلامة مقاتلهم، الذي أسرته قوات الرئيس هادي وظهر في التسجيل.
اليمن
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