الحوثي تنفي مقتل اللواء يوسف المداني

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

الأحد 31 ديسمبر 2017 08:42 م

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م