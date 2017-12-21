قطر تقود مكاسب 3 بورصات.. وهبوط السعودية والإمارات

news image سيـــاســة

الاتحاد الدولي: 2017 العام الأقل فتكا بالصحفيين منذ عقد

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق وكالات: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام. وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

2 جنيه انخفاضًا بالذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها للجرام

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس. وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

اعتقال 200 متظاهر في طهران

متابعات أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب  ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".  وأشار&

news image سيـــاســة

أول تعليق للرئيس الإيراني على احتجاجات الغلاء

متابعات قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق

أسواق عربية

قطر تقود مكاسب 3 بورصات.. وهبوط السعودية والإمارات

inner image

خالد بدر الدين


صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة بورصة قطر، لليوم الثانى هذا الأسبوع، مع صعودها من أدنى مستوياتها منذ  حوالي 6 سنوات، وهبطت مؤشرات 5 بورصات بنسب متواضعة تصدرتها أبو ظبى.

ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.2% ليتجاوز 8621 نقطة، بعد أن كسب أكثر من 3.8% الثلاثاء الماضى، ليسجل أكبر مكسب ليوم واحد منذ يناير 2016، وأعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضى، مع صعود سعر سهم شركة فودافون قطر 2.6%، وكان الأكثر تداولًا بالسوق، كما صعد سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 3.1%.

وشهد المؤشر هبوطًا حادًّا في الأشهر حتى منتصف ديسمبر الحالى، بعد أن فرضت أربع دول عربية مقاطعة اقتصادية على الدوحة، لكن علامات على أن الضرر أقل مما كان يخشاه بعض المستثمرين وخطة ميزانية حكومية داعمة للعام المقبل أعلنتها المملكة، الأسبوع الماضي، تساعد الآن في انتعاش السوق.

وصعد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 1.2% ليصل إلى 1281 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الكويت تقدم بنسبة أقل بلغت 0.5% ليرتفع إلى 6414 نقطة.
 
وهبط مؤشرا بورصتى دولة الإمارات: سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.2% لينزل إلى 4349 نقطة، ومؤشر سوق مال دبي العام بنسبة أقل بلغت 0.1% لينخفض إلى 3365 نقطة.

كما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة بسيطة بلغت حوالى 0.1% ليصل إلى 14669 نقطة، وخسر مؤشر بورصة مسقط نفس النسبة لينزل إلى 5063 نقطة.

وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة جدًّا لم تتجاوز 0.04% ليستقر عند 7210 نقاط، غير أن سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قفز سعره بحوالى 6.6%، في أكثف تداول له منذ مايو الماضى، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الجزء الذي تم توسعته في مجمعها للبتروكيماويات سيبدأ التشغيل في الربع الأول من العام المقبل.

البورصة المصرية البورصات العربية أخبار البورصة مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا