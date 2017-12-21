قطر تقود مكاسب 3 بورصات.. وهبوط السعودية والإمارات

90% نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين
المكسيك في صدارة الدول بقتل الصحفيين تلتها أفغانستان ثم العراق
وكالات:
أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ 10 أعوام.
وأوضح الاتحاد أن عدد الصحفيين القتلي وصل في العام الحالي إلى 81 م
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب انخفضت بنحو ٢ جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1301 دولار.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ تراجعت لتسجل 638 بدلا من 640 جنيها أمس.
وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سج
متابعات
أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت الأحد، أن السلطات الإيرانية اعتقلت200 متظاهر في طهران، أمس، وفق ما نقلته وكالة أ ف ب
ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم".
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متابعات
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج وفي انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدي أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وفي أول رد فعل علني على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني ق