الصدّيقة بنت الصدّيق 15

ما كان فى مأساة وقعة الجمل



ظنى أن المشاركة فى وقعة الجمل، أحد الأسباب الهامة التى دعت الأستاذ العقاد لتصنيف هذا الكتاب.



وإذْ رأى الأستاذ العقاد أن مشاركة السيدة عائشة فى الشئون العامة فى عهد عثمان كانت أقرب إلى الاضطرار، إلاَّ أنه يرى هنا أن اختيار السيدة عائشة فى وقعة الجمل كان أكثر من اضطرارها.



فالثابت أنها تلقت خلافة الإمام علىّ من البداية بإظهار السخط والمقاومة، وأذنت لبعض الطامحين إلى الخلافة أن يتوسلوا بجاهها أو بمكانتها، وأن يشركوها معهم فى خصوماتهم، وكان أكرم لهم ولها أن يجنّبوها هذه الخصومة، وأن ينزلوها بحيث يعتصم بها الفريقان ويستوى فى جوارها العسكران.



وأصوب ما قيل فى هذا المعنى، فيما ينقل الأستاذ العقاد، مقال الفتى السعدى الذى تصدى للزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فقال لهما: «أمّا أنت يا زبير فحوارى رسول الله، وأمّا أنت يا طلحة فوقيت رسول الله (يوم أُحد) بيدك، وأرى أم المؤمنين (عائشة) معكما فهل جئتما بنسائكما ؟!».



جاء هذا الملام فى موقعه، وفيه أقام الفتى السعدى الحجة عليهما، بسؤال يغنى بذاته عن كل جواب!



كانت السيدة عائشة ناقمةً لسياسة عثمان ومعارضةً له على ما تقدم، وهى التى عندما لقيت وهى فى طريقها إلى مكة ابن عباس موفدًا من قبل عثمان يحمل كتابًا إلى الحجاج يطلب فيه النصفة بينه وبين الثائرين، راجعت ابن عباس فى قبوله أداء هذه المهمة، واقترحت عليه بدلاً من ذلك أن يخذّلَ الناس عن عثمان وأن يشككهم فيه، ورشحت للخلافة طلحة بن عبيد الله (وهو مثلها من تيم) لأنه فى رأيها: «اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح، فإن يلِ الخلافة يسرْ بسيرة ابن عمه أبى بكر رضى الله عنه».



فقال لها ابن عباس: «يا أُمه! لو حدث (أى اعتزال عثمان) ما فزع الناس إلاَّ إلى صاحبنا (يقصد الإمام علىّ)، فقالت له متبرمة: «إيهًا عنك. لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك».



ووجدَت السيدة عائشة نفسها فى مكة بين العثمانية والأموية، فآثرت أن ترجع إلى المدينة لتدرك الأمور قبل فواتها، ولكنها سمعت فى الطريق «بيعة علىّ» فقالت فيما رواه «عبيد الله بن أبى سلمة» وهو من خؤولتها: «ليت هذه انطبقت على هذه إنْ تم الأمر لصاحبك. مشيرة إلى السماء والأرض، ثم صاحت بركبها: ردونى!



ردونى! وجعلت تتوعد فى الطريق: أن تطالب بدم عثمان!!.. فقال لها «عبيد الله بن أبى سلمة»: وِلَم ؟ والله إن أول من أمال حرفه لأنت! قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه. وقد قلت وقالوا. وقَولى الأخير خير من قولى الأول».



وما لبثت مكة إلاَّ قليلاً، حتى تجمع فيها كل ناقم على «علىّ بن أبى طالب» من أعدائه ومنافسيه، فقضت السيدة عائشة أيامها بمكة بين العثمانية والأموية والولاة الذين أحسوا بزوال الدولة والثروة وأوجسوا من حساب الخليفة الجديد، ولحق بهم طلحة والزبير وكلاهما طامح إلى الخلافة يائس من الأنصار فى المدينة. فاتفقوا جميعًا على كلمة واحدة لا اتفاق بينهم فيما عداها، وهى المطالبة بدم عثمان!

دفعهم إلى ذلك أن هذه المطالبة تغنيهم عن القدح فى الخليفة الجديد علىّ بن أبى طالب، وغير مستطاع الاتفاق على هذا القدح فى حق الإمام!



وهكذا ارتفعت الصيحة بدم عثمان!!

يقول الأستاذ العقاد:

«وفى هذه البيئة غلبت على السيدة عائشة نيّةُ الخروج إلى البصرة بتلك الدعوى التى اتفقوا عليها، وأكبر الظن أنها كانت وشيكة أن تحجم عن الخروج إليها لولا غلبة البيئة واجتماع الأصوات من حولها على نداء واحد. فإنها ما عتمت فى الطريق أن صدمت أول صدمة حتى همّت بالرجوع ثم أصرت عليه لولا احتيالهم فى إقناعها بمختلف الحيل».



كانت هذه الصدمة أن الركب إلى البصرة مرّوا بماء «الحوأب»، فنبحتهم كلابه، وسألوا الدليل أى ماء هذا ؟ فقال: هذا ماء الحوأب. فصرخت بأعلى صوتها قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه: ليت شعرى أيتكن تنبحها كلاب الحوأب ؟. ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وهى تقول: أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقًا. ردونى. ردونى. ردونى. وأقامت يومًا وليلة لا تريم مكانها، حتى جاءوا لها بخمسين رجلاً من الأعراب رشوهم فشهدوا أنهم جازوا الماء، وقالوا

لها: مهلاً يرحمك الله فقد جزناه. ثم صاح عبد الله بن الزبير: النجاء. النجاء. فقد أدرككم علىّ بن أبى طالب. فأذنت لهم فى المسير بعد امتناع شديد.



* * *



ويعتقد الأستاذ العقاد أن وقفة السيدة عائشة عند ماء الحوأب، لم تكن كل دلائل التردد لديها فى هذا المسير وفى أمر القتال. ويضيف أنه على مراجعته لتفاصيل أخبار وقعة الجمل المتشعبة لم يقرأ خبرًا واحدًا ينُم على عزيمة قتال مبيته لدى السيدة عائشة لغرض محدد مرسوم.



ويؤخذ من كلامها لأبى الأسود الدؤلى حين أشخصه إليها عاملُ علىٍّ بالبصرة، أنها كانت تستبعد خروج أحد من المسلمين لقتالها. فقد سألته: أفتظن يا أبا الأسود أن أحدًا يقدم على قتالى ؟ وكان أبو الأسود رجلاً صعب المراس فى نصرة علىّ فأجابها. والله لتقاتلن قتالاً أهونه لشديد، وكان مما قاله لها قبل ذلك: ليس على النساء قتال ولا لهن الطلب بالدماء، وإن عليًّا لأولى بعثمان منك وأمسُّ رحمًا فإنهما أبناء عبد مناف.



رجائى عطية

Email: rattia2@hotmail.com

www.ragai2009.com





