مجاهدات أميركية للاستمساك بقطبيتها الأحادية

فى وقت مبكر - بشهور - عن سلفيه، أعدّ الرئيس ترامب وأعلن الإستراتيجية الأميركية الجديدة فى 18 ديسمبر الحالى، لأربع سنين تالية، لربما كان وراء تعجله.. عمق التحديات التى تواجه إدارته - بالتبادل - بين الداخل والخارج، سواء كانت حقيقية أو متخيلة أو محتملة ومبالغاً فيها من عدمه لأسبابها، حيث استدعى خطابه منذ ساعات - وبشكل غير مسبوق عن نظرائه السابقين - استعداء قوى دولية كروسيا والصين.. وأخرى إقليمية مثل إيران وكوريا الشمالية، ما يصعد من التوترات القائمة بالفعل بين بلاده وهذه الدول، تزيدها مزاجية سياساته اشتعالاً بدلاً من تجريبه مفردات القاموس الدبلوماسى، لإطفائها أو التخفيف من وطأة تبعاتها، وحيث من المتوقع أن تبادله الدول المعنية بالخصومة فى استراتيجيته.. إلقاء القفاز - على غراره - فى وجه بلاده، وبالفعل نددت موسكو وبكين بالطابع الإمبريالى للإستراتيجية الأميركية بعد ساعات من إعلانها ما سوف يكرس الحالة المتردية التى يعانيها الأمن والسلم الدولى والإقليمى.. فيما يقارب العودة بالسياسة العالمية مجدداً إلى مرحلة التصادم عند «حافة الهاوية».. عبر حرب ليست غير باردة تماماً.. تنبأ بشأنها استراتيجيون بارزون - مثل هنرى كيسنجر فى مقال سابق له - قد تصل حسب قوله إلى حد نشوب حرب عالمية ثالثة (من المرجح أن يكون الوكلاء المحليون وقودها).. تحوم نذرها أحياناً عبر تصريحات غير مسئولة من الجانبين المتواجهين فى أقاليم العالم، وحيث يبدو المسرح الدولى إزاءها أشبه ما يكون بحلبة تنافس بالسلاح وبالكلمات فوق رقعة شطرنج تتحسس بيادقها مواقع أقدامها خشية الإنزلاق إلى ما لا يمكن تداركه.. وإن لا تخلو مساحة المواجهة أحياناً من حالات «تقهقهر إرادى»، ذلك حين يصرح وزير الدفاع الأميركى - مثالاً لا حصراً منذ أيام.. بأن بلاده ستواجه إيران «دبلوماسياً لا عسكرياً»، ولما إلى ذلك فيما يمكن تطبيقه فى مواقع التصدى الأخرى حال تغلبت الحكمة على التهور، إلا أن «ترامب» لم يراع حتى الآن الإقتداء بذلك النهج المتوازن عند إلقاء بيانه أمس الأول عن الإستراتيجية الأميركية الجديدة، التى سبقها التمهيد للقرار بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما يعنى ضمناً مراوغة خصوم طهران من العرب - بالملف الإيرانى - ليقبلوا طوعاً أو كرهاً - ضم القدس المحتلة إلى إسرائيل صاغرين، ربما فى إطار صفقة «فاوستية» أو «شايلوكية» محتملتين على حساب العالم العربى الإسلامى، تسبق وتتوازى مع الانحسار الأمريكى التدريجى، لأسبابه، عن المنطقة العربية.. خاصة بعد الهزائم التى منيت بها ثورات «الفوضى الخلاقة» إبان «الربيع العربى»، ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه احتكاكات بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين، سواء فى المنطقة العربية أو فى مناطق أخرى من العالم، ليس هدفها نصرة العرب أو غيرهم من عدمه - بقدر أنها محكومة فيما بين القوى الكبرى بمنطق الربح والخسارة عبر مساومات بينية لا تنتهى، لا أدل على ذلك - مثالاً لا حصراً - من بوادر تحرك روسى لتخفيف التوتر حول كوريا الشمالية (وكالة نوفستى للأنباء).. ذلك عبر وضع آلية لحوار دولى مع «بيونج يانج» تستند إلى «خريطة طريق» روسية - صينية لتسوية معها تحاكى مبادرة موسكو فى سوريا .. وتنتهج نفس نهج التسوية «النووية» مع إيران، ذلك بالتنسيق لدعم جهود بكين فى هذا الاتجاه.

على صعيد مواز بين المواجهة والاسترخاء، وبين التعاون والصراع يتهم البيت الأبيض الصين وروسيا بالعمل ضد مصالح الولايات المتحدة، وفقاً لوثيقة «استراتيجية الأمن القومى»، كونهما «يريدان صوغ عالم يمثل نقيض القيم والمصالح الأميركية»، أى أن أميركا لم تعد تقتصر فى تنافسها مع الآخرين على مدى التفوق من عدمه فى السلاح والاقتصاد.. بل أضافت إليهما - النموذج الجذاب - باسم الحرية - الذى قد لا تمتلكه الصين وروسيا، ما يشجع واشنطن على استعدائهما «معا»، خاصة فى ضوء صعوبة إحداثها مجدداً شرخاً بينهما على غرار ما كان فى سبعينيات القرن الماضى.. وقت تبايناتهما الأيديولوجية ولعدم توازى مرحلتهما الرومانسية نحو الازدهار.. ما خلق ثغرة بينهما استدرجت واشنطن من خلالها الصين إلى جانبها، الأمر الذى لم يعد صالحا تكراره بعد أن جمعتهما - موسكو وبكين - منظومات تعاون راسخة (مجموعة دول بريكس - منظمة شنغهاى للتعاون.. إلخ)، وليشكلا معاً ما يمكنهما الحيلولة دون إفراط واشنطن فى استخدام قواها الكاسحة تسليحاً واقتصاداً ونموذجاً.. للهيمنة «الأحادية» على العالم.