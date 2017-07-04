عماد وحيد يوضح سر انفعاله في اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان

news image ثقافة وفنون

لجنة لمكافة التزوير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

علي راشد تعمل لجان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، على مكافحة تزوير الكتاب بشكل جديد هذا العام، وعلمت "بوابة المال" من مصادر خاصة أن المعرض هذا العام سيشكل لجنة خاصة للكشف عن الكتب المزيفة بمعرض الكتاب، خاصة بسور الأزبكية الذي دائما ما يكون به هذه النوعية من الكتب، لمكافة ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

رئيس البرلمان يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

ياسمين فواز: بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وحلول عيد الميلاد المجيد جاء نصها : صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

الزراعة: ضبط 8 أطنان من الدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي

الصاوي أحمد كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية عن ضبط 8 أطنان و772 كجم من الدواجن ومصنعات الدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بأحد المجازر بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية. وأوضح التقرير أن لجنة التفتيش والمتابعة بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالتنسيق مع إدا

news image استثمار

التخطيط تعلن عن خريطة الأساس المصرى

المال- خاص: نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook " عن مشروع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية وإنشاء خريطة الأساس المصري، والذي تسعى به الحكومة لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط و

فيديوهات

عماد وحيد يوضح سر انفعاله في اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان


على المصرى:

أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، احترامه لكل نواب البرلمان، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة، ورئيسها، وكل السادة رؤساء الأندية الرياضية، وممثليها، وأوضح أن انفعاله أثناء الاجتماع الذي انعقد بالبرلمان صباح الإثنين، لم تكن له أي دوافع شخصية؛ إنما كان دفاعـًا عن النادي الأهلي بقيمته، ومكانته، والتزاماته الرياضية والوطنية.

وأوضح: "حين تحدّثت في ذلك الاجتماع شارحـًا الأسباب التي دعت النادي الأهلي لأن يتحفّـظ على بعض بنود اللائحة الاسترشادية، ورغم أننى كنت أشرح كل ذلك بمنتهى الهدوء، وأقدم للحاضرين وجهة نظر تستحق النقاش والاهتمام والاحترام أيضـًا، فوجئت بأحد الحاضرين يصرخ في وجهي، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية ملزمة للجميع وملزمة للنادي الأهلي أيضـًا، فإن لم يقبل الأهلي ذلك فلا مكان له داخل الأسرة الرياضية المصرية، وهو الأمر الذى لم أقبله، ولم يكن ليقبله أي من أبناء الأهلي، بل ولن يقبله أي مهتم أو متابع للرياضة المصرية".

وأضاف: "فليس هكذا يكون الحديث عن الأهلي، ودوره، ورسالته، ومطالبه، كما أن الأهلي الذي يحترم الجميع ويدافع عن حقوق الجميع؛ أبدًا لا يقبل أي إساءة أو أي حديث غير لائق يخص النادي الأهلي بكل عطائه لمصر والرياضة في مصر".

واختتم عماد وحيد، أن نفس هذا الشخص، حين فوجئ بانفعال عماد وحيد دفاعـًا عن الأهلي، عاد ليؤكد أن ما يقصده هو أن الأهلي ملك لمصر كلها، وليس مجلس إدارته، وكأن هذا الشخص، مع كامل الاحترام له، لم يكن يعرف من قبل أن الأهلي ملك لمصر كلها، وهو يقف في ذلك الاجتماع يؤكد أن الأهلي لو لم يقبل اللائحة الاسترشادية فلا مكان له ولا دور.
النادي الأهلي رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا