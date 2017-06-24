طقس العيد حار فى القاهرة

news image ثقافة وفنون

لجنة لمكافة التزوير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

علي راشد تعمل لجان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، على مكافحة تزوير الكتاب بشكل جديد هذا العام، وعلمت "بوابة المال" من مصادر خاصة أن المعرض هذا العام سيشكل لجنة خاصة للكشف عن الكتب المزيفة بمعرض الكتاب، خاصة بسور الأزبكية الذي دائما ما يكون به هذه النوعية من الكتب، لمكافة ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

رئيس البرلمان يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

ياسمين فواز: بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وحلول عيد الميلاد المجيد جاء نصها : صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

الزراعة: ضبط 8 أطنان من الدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي

الصاوي أحمد كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية عن ضبط 8 أطنان و772 كجم من الدواجن ومصنعات الدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بأحد المجازر بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية. وأوضح التقرير أن لجنة التفتيش والمتابعة بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالتنسيق مع إدا

news image استثمار

التخطيط تعلن عن خريطة الأساس المصرى

المال- خاص: نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook " عن مشروع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية وإنشاء خريطة الأساس المصري، والذي تسعى به الحكومة لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي حقيقي يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط و

فيديوهات

طقس العيد حار فى القاهرة


المال - خاص:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد أول أيام عيد الفطر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية. 

وقالت هيئة الأرصاد -  فى بيان صادر عنها، اليوم السبت - إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتثير الرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 22، والإسكندرية 30 والصغرى 23، ومطروح 30 والصغرى 21.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط،  يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف المترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 
حالة الطقس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا